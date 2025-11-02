Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Toplantı sonrası, Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalandı. - BAĞDAT