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Hakan Aka: Karesi İçin Her Zaman Sahadayız

Hakan Aka: Karesi İçin Her Zaman Sahadayız
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AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Ramazan ayının ilk gününde Bağlarbaşı Camii'nde namaz kılarak, ilçe halkıyla bir araya geldi. Vatandaşlarla samimi sohbetler eden Aka, Ramazan'ın dayanışma ruhunu vurgulayarak ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını söyledi.

Ramazan ayının ilk gününü Sakarya Mahallesi Bağlarbaşı Camii'nde eda eden AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, namaz sonrası cemaate ve Sakaryalı hemşerileri ile buluştu. Karesi için aşk ve şevkle çalıştığını her fırsatta dile getiren Başkan Aka, "Bu şehir için gövdemi taşın altına koymaktan asla çekinmem" diyerek hizmet vurgusunu bir kez daha yineledi.

Bağlarbaşı Camii çıkışında vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Aka, Sakarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Mahalle sakinleriyle birebir ilgilenen, taleplerini dinleyen Aka, sıcak sohbet yaptı.

Ramazan'ın bereketini ve birlik ruhunu her kesime ulaştırmayı hedefleyen Başkan Aka, Hatipler Camii cemaatinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gösterilen sevgi karşısında duygusal anlar yaşayan Aka, "Ben Karesi' ye aşığım, Karesi için ölürüm" diyerek ilçesine olan bağlılığını ve hizmet aşkını dile getirdi.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Aka, "Bu mübarek ay paylaşmaktır. Bu vesileyle ihtiyaç sahibi tüm Karesili vatandaşlarımıza ulaşmak için ekibimizle seferber olduk. Ancak ulaşamadığımız, gözden kaçırdığımız bir hemşehrimiz olursa, lütfen AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı'na bildirsinler. Bizler buradayız, Karesi için her zaman sahadayız" dedi.

Gerek camii çıkışındaki samimi sohbetleriyle gerekse mahalle ziyaretlerinde halkla kurduğu sıcak bağ ile Hakan Aka, Karesi'nin her köşesinde gönülleri kazanmaya devam ediyor. Karesi için gece gündüz demeden çalışan Aka, vatandaşlardan aldığı güçle Ramazan'ın manevi atmosferini herkesle paylaşmayı sürdürecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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