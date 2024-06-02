Güzelyurt Belediye Başkanlığı Seçimini AK Parti Adayı Ünal Demircioğlu Kazandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 9 sandıkta vatandaşlar 08.00-17.00 saatlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi. İYİ Parti adayı 580, MHP adayı ise 287 oy aldı.

Demircioğlu ve beraberindekiler, ilçe meydanında sevinç gösterileri yaptı.

Demircioğlu, gazetecilere, kazananın Güzelyurt halkı olduğunu söyledi.

Yenilenen seçimleri açık ara aldıklarını belirten Demircioğlu, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin sağ duyusu ve feraseti bizim için çok önemliydi. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlar, bizim arkamızda olduğu sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyin en iyisini yapacağız." diye konuştu.