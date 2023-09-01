Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Kaymakam Yazıcı'ya teşekkür etti

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tayini çıkan Kaymakam Yazıcı ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine tayini çıkan Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı'ya veda gecesi düzenlendi. Çayboyu Kemal Saraç Parkı'nda düzenlenen geceye Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanımız Nami Çiftçi, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Veda gecesinde konuşan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, göreve başladığı ilk günden bu yana birçok hizmete imza atan Kaymakam Yazıcı'ya teşekkür ederek, "Sayın Kaymakamımızla uyum içerisinde çalıştık. İlçemize yaptığı hizmetlerde halkın içinde halktan birisi olarak hareket eden Kaymakamımızı yeni görev yerine uğurlamanın burukluğunu yaşıyoruz. Hatay'a tayini çıkan Kaymakamımıza ilçemize yaptığı hizmetlerden ötürü, şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyoruz "dedi.

"Şirin ilçemiz Gürün'den ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz"

Gürün'de görev yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek geceyi düzenleyen Başkan Çiftçi'ye teşekkür eden Kaymakam Yazıcı, "Bizler kamu çalışanıyız, nerede görev verilirse orada seve seve çalışırız. Bugünse şirin ilçemiz Gürün'den ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Bu geceyi düzenleyen Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz "şeklinde konuştu.

Kaymakam Yazıcı Başkan Çiftçi'ye özverili çalışmalarından ötürü teşekkür belgesi verirken, Başkan Çiftçi'de Kaymakam Yazıcı'ya Gürün'e yaptığı hizmetlerden ötürü plaket takdim etti. - SİVAS