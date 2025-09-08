Gürsel Tekin'den saymakla bitmeyen mal varlığı iddialarına yanıt

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in mal varlığına ilişkin iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SERVET İDDİASI GÜNDEM OLDU

Tekin'in 286 daire, 9 tripleks villa, 7 benzin istasyonu ve 11 temizlik şirketi sahibi olduğu öne sürülürken, çok sayıda basın yayın organında da yer alan iddiaya yanıt gecikmedi.

"30 YILDIR KREDİYLE GEÇİNİYORUM"

Uzun yıllar dostluğu olan bazı gazetecilere de kırgınlığını belirten Tekin, mal varlığıyla ilgili iddiaları da şöyle yanıtladı: "Çağrı heyetinde yer alınca ayıp ve çirkin şeyler ortaya atıldı. 11 şirketimin olduğu, 300 dairemin bulunduğu, 17 tripleks villam, 15 akaryakıt istasyonumdan söz edildi.

15-20 yıldır dostluğum olan ofisime gelip giden bu arkadaşlar mal varlığımı yeni mi keşfettiler. Biri 1990'larda, diğeri 2019'da edindiğim iki dairem, eşimin bir dairesi bir de otomobilimiz var. 30 yıldır krediyle geçiniyorum. Yarından itibaren başka cümle kullanılırsa kendilerini üzerim."