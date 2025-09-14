Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandıktan sonra gündemden düşmeyen ve tartışmaların odağında yer alan Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu.

Tekin "Kısa süre içerisinde görevimizi yapıp gitmek istiyoruz arkadaşlarımızla. Olmamış yalanlarla gaza getirip bize saldırtmalar falan, umarım bu son olur" dedi.

"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN ABİSİYİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar" sözlerine de yanıt veren Gürsel Tekin, "Sayın Özgür Özel'e yakıştırmadım. Ben o değilim, sayın Özgür Özel'in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere kaçmayacağım yedi düvel tarafından bilinir. Korkuyu bırakıp geldik. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik" dedi.

"KURULTAY DAVASI BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

CHP'nin yarın görülecek kurultay davasıyla ilgili de konuşan Tekin "Ankara'daki dava bizi hiç ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın" dedi.

"ÖZEL'E HAKKIMI HARAM EDİYORUM"

Tekin açıklamalarına şöyle devam etti; "Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşmem olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı yuhalattınız. Kafalarınız faşist. Sizin bu faşist kafalarınızdan dolayı AK Parti iktidar. Bugün inşallah son olur. Olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum."