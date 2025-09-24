Haberler

Gürsel Tekin'den Kongreyle İlgili Açıklama

Güncelleme:
CHP eski İl Başkanı Gürsel Tekin, kongre tartışmalarına girmeyeceklerini belirterek, hukuki sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı ve bağımsız bir kurul olduklarını ifade etti.

SARIYER'deki eski CHP İl Başkanlığı binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, "Ben kongre tartışması içine girmiyorum. Hiç girmedik. Bizim hukuken yapmamız gereken çokça işler var. Halen demirbaşlarımızı alamadık. Halen kasayı alamadık. Bütün buna rağmen, birçok arkadaşlarımızın kötülüklerine rağmen asla bir gün yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Onun için bugün yapılan kongreyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
