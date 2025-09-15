Haberler

Gürsel Tekin, CHP'nin Eski İl Başkanlığı Binasında Toplantı Yapıyor
CHP Genel Başkanlığı ofisine dönüştürülen Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasında Gürsel Tekin, görüşmeler ve toplantılar gerçekleştiriyor. Binada güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuluyor.

GÜRSEL TEKİN sabah saatlerinde CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasına geldi. Tekin'in Sarıyer'deki binada görüşmeler yapacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çalışma Ofisine dönüştürülen Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasında polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. Bina çevresinde nöbet tutan ekipler giriş çıkışları kontrol ediyor. Gazeteciler ise bir noktadan içeri alınıyor. Pazar günü ilçe başkanlarıyla biraraya Sarıyer'deki binada biraraya gelen Tekin, toplantı yapmıştı. Tekin'i Pazar günü CHP'nin eski il ve ilçe başkanları, il yöneticileri, kadın kolu başkanları ve sivil toplum örgütleri ziyaret etmişti. Gürsel Tekin'in bugün de eski il binasında görüşmeler yapması bekleniyor.

