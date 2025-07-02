Gürsel Erol'dan Leman Dergisi'ne Sert Kınama

Gürsel Erol'dan Leman Dergisi'ne Sert Kınama
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulunda Leman dergisinin Hz. Muhammed'e yönelik karikatürünü sert bir dille eleştirerek toplumsal değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Leman dergisinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik karikatürünü sert sözlerle kınadı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Leman dergisinin Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ile ilgili yayınladığı karikatüre sert tepki gösterdi. Gürsel Erol, toplumsal değerlerin korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Leman dergisinin Peygamber Efendimiz ile ilgili yayınladığı karikatürü şiddetle kınıyorum. Hiç kimse bu toplumun değerlerini, inançlarını, kutsallarını böyle çarpıtamaz. Çünkü bu kutsallar hepimizin ortak değeridir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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