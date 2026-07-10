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Adalet Bakanı: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılış yıl dönümü gurur verici

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 6 yıl önce yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü kutlayarak, bu kararın milli iradeyi güçlendirdiğini ve Türk yargısının hukuki zemin sağladığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, paylaşımında, "6 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu kararın milletin asırlık hasretini sona erdirdiğini belirten Gürlek, bunun Türkiye'yi vesayetin gölgesinden çıkararak milli iradenin hakim olduğu güçlü yarınlara taşıyan tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Paylaşımında Türk yargısına da değinen Gürlek, "FETÖ başta olmak üzere her türlü vesayet odağından arınan, bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine kararlılıkla sahip çıkan Türk Yargısı da Danıştayın verdiği kararla milletimizin asırlık beklentisine hukuk zemininde karşılık vermiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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