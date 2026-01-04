Gürhan Albayrak, Talat Yalaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz'ın Venezuela'da yaşanan gelişmeler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirdi.

Albayrak, CHP'li yerel yöneticilerin önceliğinin Eskişehir'in yerel sorunları olması gerektiğini belirterek, "Küresel siyaseti konuşmak yerine Eskişehir'de hangi caddeye duba dikip üç gün sonra hangisinden geri sökeceğinize, köstebek yuvasına dönen yolları hangi asırda yamayacağınıza, musluktan akan suyun kalitesini artırıp hemşehrilerimizin derdine nasıl derman olacağınıza kafa yorun" dedi.

Başkan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanı Türkiye'yi Batı'ya şikayet etme kuyruğuna girmiş, kapı kapı 'randevu dilenip' yüz bulamayınca 'terk edildik' diye ağlayan bir partinin yerel temsilcisi olarak, bağımsızlıktan bahsetmeniz tam bir siyasi akıl tutulmasıdır. Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetinde masayı kuran küresel bir liderdir, sizin gibi 'çapsız siyaset' anlayışıyla Batı'dan aferin bekleyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz. Siz CHP'liler olarak ancak slogan atarsınız, biz ise ecdadımızdan miras aldığımız o tam bağımsızlık ruhunu bugün Mavi Vatan'da, Karabağ'da, Suriye'nin kuzeyinde ve dünyanın pek çok noktasında yerli ve milli teknolojilerimizle sahada yaşatırız. Sayın Yalaz, siz bırakın küresel diplomasiyi de Eskişehir'de hangi caddeye duba dikip üç gün sonra hangisinden geri sökeceğinize, köstebek yuvasına dönen yolları hangi asırda yamayacağınıza, musluktan akan suyun kalitesini artırıp hemşehrilerimizin derdine nasıl derman olacağınıza kafa yorun. Vizyonunuz bir kaldırımı boyamaktan, başarınız ise Eskişehir trafiğini kördüğüm yapmaktan ibaretken, Türkiye'nin dünya siyasetindeki rotasına dair cümle kurmanız ancak bir mizah konusu olabilir. Önce yönettiğiniz şehirdeki sorunları çözün, sonra cihan siyaseti üzerine konuşmaya heves edin. Kendinizi gülünç duruma düşürmeyin. Haddinizi ve yerinizi bilin." - ESKİŞEHİR