Gürcistan'da Protesto Gösterisinde Arbede: 21 Polis ve 6 Gösterici Yaralandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gece yapılan bir protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 21 polis ve 6 gösterici yaralandı. Hükümet, gösteriyi yasadışı ilan ederek sert tedbirler alacağını bildirdi.

GÜRCİSTAN'da göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 21 polis ve 6 protestocunun yaralandığı bildirildi.

Gürcistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'te gece saatlerinde düzenlenen protesto gösterisi sırasında çıkan arbedede 21 polis ve 6 göstericinin yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı ise mitingin 'yasaların koyduğu normları aştığını' belirterek yasa dışı olduğunu ilan etti.

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze de yerel seçimleri tanımayarak Tiflis'te sokağa çıkanları hükümeti devirme girişiminde bulunmakla suçlayarak, göstericilerin girişiminin başarısız olduğunu aktardı. Hükümeti devirmek için yasa dışı yollara başvuran herkesin devletten 'sert cevap' alacağını vurgulayan Kobakhidze, "Kanun çok sert olacak" ifadesini kullandı.

