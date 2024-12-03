Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Ediliyor: Çatışmalar Yaşandı

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararı nedeniyle başkent Tiflis'teki parlamento önünde gerçekleştirilen protestoda polis ile göstericiler arasında bir kez daha çatışma çıktı, 34 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'da hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına karşı düzenlenen protestolar 5. günde devam etti. Başkent Tiflis'in Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento önünde akşam saatlerinde başlayan protesto, göstericilerin binaya havai fişek ve farklı maddeler fırlatmasıyla bir kez daha çatışmaya dönüştü. Polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti. Parlamento binasından en az 400 metre uzaklaştırılan protestocular, farklı caddelere dağıldı. Kısa süre sonra tekrar Şota Rustaveli Caddesi'ne dönen protestocular, bu kez çöp konteynerleri ve sandalyelerle barikatlar kurdu, polise havai fişeklerle saldırdı. Gece saatlerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, onlarca kişi yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı. Polisin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gaz bombalı müdahalesine rağmen gösteri sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, polisin müdahalesiyle İlya Çavçavadze Bulvarı'na, ardından Özgürlük Meydanı'na geçti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 göstericinin gözaltına alındığı, 12 polisin ise yaralandığını belirtildi.

Hükümetin AB kararı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek askıya alındığını ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci Temmuz'da askıya alınmıştı. - TİFLİS