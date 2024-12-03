Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Suriye'de 'Meksika Açmazı': MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Ediliyor: Çatışmalar Yaşandı

Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Ediliyor: Çatışmalar Yaşandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararı sonrası Tiflis'teki parlamento önünde düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar çıktı. 34 kişi gözaltına alındı ve birçok kişi yaralandı.

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar durdurma kararı nedeniyle başkent Tiflis'teki parlamento önünde gerçekleştirilen protestoda polis ile göstericiler arasında bir kez daha çatışma çıktı, 34 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'da hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına karşı düzenlenen protestolar 5. günde devam etti. Başkent Tiflis'in Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento önünde akşam saatlerinde başlayan protesto, göstericilerin binaya havai fişek ve farklı maddeler fırlatmasıyla bir kez daha çatışmaya dönüştü. Polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti. Parlamento binasından en az 400 metre uzaklaştırılan protestocular, farklı caddelere dağıldı. Kısa süre sonra tekrar Şota Rustaveli Caddesi'ne dönen protestocular, bu kez çöp konteynerleri ve sandalyelerle barikatlar kurdu, polise havai fişeklerle saldırdı. Gece saatlerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, onlarca kişi yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı. Polisin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gaz bombalı müdahalesine rağmen gösteri sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, polisin müdahalesiyle İlya Çavçavadze Bulvarı'na, ardından Özgürlük Meydanı'na geçti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 göstericinin gözaltına alındığı, 12 polisin ise yaralandığını belirtildi.

Hükümetin AB kararı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek askıya alındığını ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci Temmuz'da askıya alınmıştı. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı
img

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
img

Okul servisinde iğrenç olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.