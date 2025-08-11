Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye'ye geliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin 12-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin 12-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Burhanettin Duran, konuk Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, stratejik ortak Gürcistan'la iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.