Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye'ye geliyor

Burhanettin Duran, konuk Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, stratejik ortak Gürcistan'la iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı. - ANKARA