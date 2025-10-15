Güney Kore'den Rusya İddiası: Kuzey Kore'nin Yeni Füzesine Teknik Destek Alındı

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jin Yong-sung, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz hafta düzenlediği askeri geçit töreninde ilk kez kamuoyuna tanıttığı yeni Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesinin geliştirilmesinde Rusya'dan teknik destek almış olabileceğini açıkladı.

Güney Kore ordusundan, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliğine dair yeni bir iddia geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jin Yong-sung, bir meclis oturumunda yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin cumartesi günü düzenlediği askeri geçit töreninde ilk kez kamuoyuna tanıttığı yeni Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesinin geliştirilmesinde Rusya'dan teknik destek almış olabileceğini açıkladı. "Bu ihtimalin yeterince güçlü olduğunu düşünüyorum" diyen Jin, Pyongyang'ın Hwasong-20'yi henüz test etmeden sergilemesinin, askeri gücünü dünyaya göstermek amacını taşıdığını belirtti.

"Hipersonik füzeleri önleme oranı düşebilir"

Kuzey Kore'nin hipersonik füzelerine karşı Güney Kore ordusunun caydırıcılığına ilişkin bir soruya da yanıt veren Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jin, "Bu füzeleri önleme konusundaki isabet oranı biraz düşebilir, ancak bu tür füzeler yine de vurulabilir" yanıtını verdi. Pyongyang'ın silah programına ilişkin endişeleri kabul ettiğini aktaran Jin, ordunun kapsamlı karşı hazırlıkları sürdürdüğünü vurguladı. ABD-Güney Kore askeri iş birliğinin önemine dikkat çeken Jin Yong-sung, Kasım ayında yapılacak Askeri Komite Toplantısı'nda ittifakın modernizasyonu, karşılıklı savunma kapasitelerinin artırılması ve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi gibi konuların ele alınmasının beklendiğini aktardı. Jin, ayrıca komuta kontrolünün şartlara bağlı olarak Washington'dan Seul'e devrinin de toplantının gündeminde yer alabileceğini söyledi.

Kuzey Kore, en güçlü füzesi Hwasong-20'yi ilk kez kamuoyuna tanıtmıştı

Kuzey Kore, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin kuruluşunun 80'inci yılını cumartesi günü başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir askeri geçit töreni ile kutlamıştı. Son teknoloji silah sistemlerinin sergilendiği törende, ülkenin "en güçlü nükleer stratejik silah sistemi" olarak tanımlanan "Hwasong-20" kıtalararası balistik füzesi de ilk kez görücüye çıkarılmıştı. Yeni füzenin ABD kıtasını vurma kapasitesine sahip olduğunu belirten uzmanlar, düzenlenen törenin uluslararası kamuoyuna "nükleer caydırıcılığın artırıldığı" mesajını vermeyi amaçladığı yorumunda bulunmuştu. - SEUL