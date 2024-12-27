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Güney Kore'de Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun Görevden Alınması Onaylandı

Güney Kore'de Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun Görevden Alınması Onaylandı
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Güney Kore'de ana muhalefet partisi Demokratik Parti tarafından sunulan azil önergesi, Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edilerek Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun yetkilerinin askıya alınmasına yol açtı. Bu durum, Güney Kore tarihinde ilk kez vekaleten görev yürütülen bir devlet başkanının azledilmesi anlamına geliyor.

Güney Kore'de ana muhalefette bulunan Demokratik Parti'nin Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun görevden alınması talebiyle sunduğu azil önergesi, Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin ardından siyasi karmaşa sürüyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) Geçici Devlet Başkanlığına getirilen Han Duck-soo'nun görevden alınması talebiyle Ulusal Meclis'e sunduğu azil önergesi, yapılan genel kurul oturumunda oy birliğiyle (191 oy) kabul edildi. Böylece Güney Kore tarihinde ilk kez devlet başkanlığı görevini vekaleten yürüten bir ismin yetkileri askıya alınmış oldu. Han, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, Ulusal Meclis'in azil kararına saygı duyduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin son kararı vermesini bekleyeceğini söyledi. Han'ın görevlerinin askıya alınmasının ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un geçici devlet başkanlığı görevini üstleneceği belirtildi.

İktidar partisi milletvekillerinden oylama öncesi tepki

Oylama öncesinde Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in usule ilişkin açıklamaları gerginlik yaşanmasına neden oldu. Woo'nun Han Duck-soo'yu geçici devlet başkanı yerine "kabine üyesi" olarak sınıflandırarak azli için milletvekillerinin salt çoğunluğunun (151 oy) gerekli olduğunu söylemesi, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin tepkisini çekti. PPP milletvekillerinin geçici devlet başkanı olan Han'ın görevden alınması için başkanda olduğu gibi 3'te 2 çoğunluk, yani 200 oy gerektiğini savunması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. İktidar partisi milletvekilleri kürsüye giderek, Meclis Başkanı Woo'ya tepki gösterdi.

Muhalefet görevden alınması için azil önergesi sunmuştu

"Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkileri, hakkındaki azil önergesinin Ulusal Meclis'te kabul edilmesinin ardından askıya alınmıştı. Yasalar gereği Geçici Devlet Başkanlığı görevini Başbakan Han Duck-soo üstlenmişti. Ancak Han'ın Yoon'un sıkıyönetim kararı ve Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin özel soruşturma öngören yasa tasarılarını veto etmesi ile DP'nin aday gösterdiği Anayasa Mahkemesi yargıçlarını göreve atamaması muhalefetin tepkisine yol açmıştı. DP Grup Başkanı Park Chan-dae, "Han'ın Anayasa'yı koruma yeterliliğine veya iradesine sahip olmadığını" belirterek, azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı. DP, son olarak dün Han hakkındaki azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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