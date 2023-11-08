Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti. Ziyarette tarih ve kültür hakkında bilgi alışverişi yapıldı ve hediyeler takdim edildi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Vali Tanrısever'i Bayburt'ta ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Pekmezci misafirine Bayburt'un tarih ve kültürü hakkında bilgi vererek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Vali Tanrısever ise Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek Başkan Pekmezci'ye misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Başkan Hükmü Pekmezci Vali Alper Tanrısever'e ziyaret anısına plaket takdiminde bulunarak belediyenin Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'nda üretimi yapılan ürünlerden hediye etti.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever ise Başkan Pekmezci'ye Gümüşhane'nin yöresel ürünlerinin yer aldığı hediye sandığı takdim etti.

Ziyarette Vali Tanrısever'e Bayburt Valisi Mustafa Eldivan eşlik etti. - BAYBURT