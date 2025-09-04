Gültekin Uysal'dan Ahmet Davutoğlu'na Ziyaret

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyarette bulundu.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Davutoğlu ve Uysal, ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, ziyaretinden dolayı Uysal'a teşekkür ederek, Türk siyasetinin bundan sonra alacağı şekil, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve yürüyen süreçlerle ilgili kapsamlı istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Uysal da Davutoğlu'na teşekkür ederek, Türkiye'nin siyasi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.