Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek
Güncelleme:
Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı olarak CHP'den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay'ın 14 Aralık'ta hayatını kaybetmesinin ardından, Şehzadeler Belediyesi'nde yeni başkanın belirlenmesi için belediye meclisi 19 Aralık'ta olağanüstü toplanacak. Seçimlerde AK Parti aday çıkarmayacak.

  • Şehzadeler Belediye Meclisi, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30'da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda olağanüstü toplantı yapacak.
  • Toplantıda, vefat eden Başkan Gülşah Durbay'ın yerine yeni belediye başkanı meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.
  • AK Parti, Şehzadeler Belediye Meclisi'ndeki başkanlık seçiminde aday çıkarmayacak.

Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesi'ne gönderilen yazıya göre, Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30'da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu'nda olağanüstü toplantı yapacak.

GÜLŞAH DURBAY'IN YERİNE YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Toplantıda, vefat eden Başkan Gülşah Durbay'ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı meclis üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

ŞEHZADELER'DE AK PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK

Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi'nde 18 CHP, 5 Ak Parti, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor. AK Parti'nin yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağı öğrenildi.

CHP'nin meclis üyeleri Uğur Doğan, Gökay Budak, Serhat Teker (Kontenjan), Ahmet Anıl Ceylan, Yenal Yıldırım, Elif Sümeyye Duygulu, Halil Kırbaş, Yiğit Can Özcan, Mümin Yılmaz, Zerrin İşnel, Cevdet Işık, Müjgan Çınar, Aleyna Nihan Akyürek, Emre Halil Esenkaya, Onur Ceylan, Baki Adıyaman ve Serkan Turbil'den oluşuyor.

AK Parti meclis üyeleri Ahmet Songüler, Faruk Erdoğan, Samet Doğuş, Tülay Şentürk ve Burhan Öztürk olurken, MHP'li üyeler Engin Altun, Erdal Tengiz, Sezgin Say ve Mehmet Baskak olarak yer alıyor. İYİ Parti'yi Yunus Koca, Sadık Akçakın ve Umut Erpolat temsil ederken, meclisteki bağımsız üye ise Murat Fural olarak görev yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Politika
