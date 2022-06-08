Güldür Güldür Show'un 6'lı masa skecine Davutoğlu ve Uysal'dan ilk yorum - Haberler

Güldür Güldür Show'un 6'lı masa skecine Davutoğlu ve Uysal'dan ilk yorum
- Güncelleme:
Güldür Güldür ekibinin 6'lı masadaki muhalif liderleri taklit ederek hazırladığı skecin fragmanını yayınlamasına ilk yorum Davutoğlu ve Uysal'dan geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu skeçle ilgili "Merakla bekliyorum" yorumunu yaparken Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ise "Tanıtımıyla bile bizleri güldürdünüz, biz de milletimizin yüzünü güldüreceğiz İnşallah" dedi.
Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show adlı programda, Sağlık Bakanı Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin ardından 6'lı masayla ilgi bir skeç hazırlandı. 11 Haziran Cumartesi günü yayımlanacak olan yeni bölüme ait fragmanda 6'lı masadaki siyasi isimlerin restoranda bir araya geldiği ve birbirlerine çeşitli göndermeler yaptığı görüldü.
Bir restoranda geçen skeçte CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, skece ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Davutoğlu, paylaşımına "Merakla bekliyorum." notunu düştü.
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da skece ait görüntüyü hesabından yayımlayarak gösteriye en yakın zamanda geleceğini duyurdu. Uysal, şu ifadeleri kullandı: "Cihangir semti sakinlerine de bir boyumuzu, posumuzu gösterelim. Geliyorum en kısa zamanda. Tanıtımıyla bile bizleri güldürdünüz, biz de Milletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah."