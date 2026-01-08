Grönland'da muhalefet: "Grönland, Danimarka olmadan ABD hükümetiyle doğrudan görüşmeler yapmalı"

Grönland'da ana muhalefet lideri Pele Broberg, Grönland'ın Danimarka olmadan ABD hükümetiyle doğrudan görüşmeler yapması gerektiğini söyleyerek, "Mevcut yönetimimizi, Danimarka olmadan ABD ile diyalog kurmaya teşvik ediyoruz. Çünkü Danimarka, ara buluculuğuyla hem Grönland'ı hem de ABD'yi düşmanlaştırıyor" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve operasyonunun yankıları devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında ilk görev döneminde ortaya attığı Grönland'ın ilhakına yönelik açıklamalarını arttırdı. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planıyla ilgili Danimarka ile yaşanan gerilimde tarafların haftaya masaya oturması beklenirken, Grönland muhalefet lideri Grönland'ın Danimarka olmadan ABD hükümetiyle doğrudan görüşmeler yapması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet lideri Pele Broberg, "Mevcut yönetimimizi, Danimarka olmadan ABD ile diyalog kurmaya teşvik ediyoruz. Çünkü Danimarka, ara buluculuğuyla hem Grönland'ı hem de ABD'yi düşmanlaştırıyor" dedi.

"Grönland'ın Danimarka olmadan ABD ile doğrudan diyalog kurmaması gerekiyor"

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ise Grönland'ın Danimarka olmadan ABD ile doğrudan diyalog kurmaması gerektiğini ifade etti. ABD ile doğrudan diyalogun yasal olarak uygun olmadığını sözlerine ekleyen Motzfeldt, "Yasalara saygı duymalıyız ve Krallıkta sorunların nasıl çözüleceğine dair kurallarımız var" dedi.

Motzfeldt, Grönland'ın Washington ile ilişkilerini istikrarlı bir yola sokmanın önemli olduğunu dile getirerek, "En büyük umudum, gelecek haftalarda yapılacak toplantının ilişkilerimizin normalleşmesine yol açmasıdır" dedi.

Grönland, ABD için kritik noktada

Avrupa ve Kuzey Amerika arasında stratejik bir noktada bulunan Grönland, ABD'nin balistik füze savunma sistemi için kritik bir alanda yer alıyor. Grönland, zengin maden kaynakları nedeniyle Çin'e olan bağımlılığı azaltma noktasında da ABD'nin daha fazla dikkatini çekiyor. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ın kendi parlamentosu ve hükümeti mevcut ancak dışişleri ve savunma alanlarında Kopenhag yönetimine bağlı bulunuyor.