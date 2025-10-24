Gözler CHP'nin mutlak butlan davasında! İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında açılan altı dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tek dosyada birleştirildi. Mahkeme, 15 Eylül'deki son duruşmada davacıların tedbir talebini reddederek duruşmayı 24 Ekim 2025'e ertelemişti.

CHP 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Erteleme kararının ardından CHP, 21 Eylül'de 22. Olağanüstü Kurultayı topladı. Bu kurultayda Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi hakkında önce güvensizlik, ardından güven oylaması yapıldı. Delegelerin çoğunluğu Özel'in liderliğini destekledi ve Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

"MUTLAK BUTLAN" DAVASI BUGÜN GÖRÜLECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan ve "mutlak butlan" talebi içeren iptal davası bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

Davacı taraf, kurultay sürecinde delege iradesinin organize biçimde sakatlandığını, usulsüzlük yapıldığını ve partinin "hukuka aykırı biçimde ele geçirildiğini" öne sürdü. Dilekçede, "kurultayın zehirli ağacın zehirli meyvesi misali hükümsüz olduğu" savunuldu.

CHP yönetimi ise iddiaları reddederek, sürecin parti içi demokrasiye uygun biçimde yürütüldüğünü belirtti.

DÖRT OLASI SENARYO

Mahkeme, bugün görülecek duruşmada şu dört olasılıktan birine karar verebilir:

Davanın reddi: Mahkeme iddiaları yetersiz bulursa davayı reddeder. Bu durumda Özgür Özel liderliğindeki mevcut yönetim görevine devam eder, parti içi muhalefetin etkisi zayıflar.

Erteleme: Mahkeme, karar vermek yerine 39. Olağan Kurultay sürecinin tamamlanmasını bekleyebilir. Bu durumda dava yeniden ertelenir, parti içindeki belirsizlik sürer.

"Mutlak butlan" kararı: En sert senaryoya göre mahkeme, iddiaları haklı bulur ve "mutlak butlan" kararı verirse, 38. Kurultay sonuçları yok hükmünde sayılır. Bu durumda Özel yönetimi göreve hiç gelmemiş sayılır ve "çağrı heyeti" eliyle yeni bir kurultay süreci başlatılır. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden devreye girmesi olasılığı gündeme gelir.

Geçici yönetim veya çağrı heyeti atanması: Mahkeme, doğrudan iptal yerine sınırlı bir tedbir kararı verebilir. Bu durumda mevcut yönetim geçici olarak görevden alınır, yerine mahkemece atanacak bir çağrı heyeti kurultayı toplar. Bu seçenek, kulislerde "denge formülü" olarak değerlendiriliyor.

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CHP, son iki yılda üç kez kurultay gerçekleştirdi. Parti Meclisi, 24 Ekim'deki duruşmadan bir gün önce toplanarak 39. Olağan Kurultay'ın 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılmasına karar verdi.

İl kongreleri 22 Ekim'de tamamlandı ve yaklaşık 1.300 delegenin Kasım sonunda sandık başına gitmesi bekleniyor. Kulislerde, duruşmanın Aralık ayına ertelenebileceği ve böylece davanın kurultay sonrası konusuz kalabileceği yorumları yapılıyor.

Bu kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in parti yönetiminde yenilenmeye gideceği belirtiliyor.

YENİ DAVA BAŞVURULARI

Öte yandan, aralarında eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da bulunduğu bazı eski delegeler, 39. Kurultay sürecinde yapılan il kongresi seçimlerinin iptali için yeniden Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve eski parti yönetiminin göreve getirilmesi talep edilerek, 22. Olağanüstü Kurultay'ın "yok hükmünde" olduğu öne sürüldü.