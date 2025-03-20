Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan ilk mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da dün sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

ÇALIK'TAN İLK MESAJ

Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Koçhan, Çalık ile saat 17.00'de görüşebildiğini, sağlık durumu ve moralinin iyi olduğunu ve çalışma arkadaşlarından belediye hizmetlerinin hiçbir aksama olmadan aynı kararlılıkla devam ettirilmesini istediğini bildirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

"KIYMETLİ VATANDAŞLARIMIZ, NE SİZLERİN NE DE AİLEMİN BAŞINI ÖNE EĞECEK BİR SÜREÇ OLMAYACAK

Çalık, avukatı aracılığıyla şu mesajı illetti: "Kıymetli vatandaşlarımız, bu yolun dikenli olduğunu biliyorum, lütfen sakin olun, benim durumum gayet iyi moralim yüksek, yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım. Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak. Türk adaletine güvenim sonsuz. Ben iyiyim, sizleri çok seviyorum."