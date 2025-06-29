Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen "Eşit Yaşam ve Özgür Varoluş" etkinliğinde, gazeteci ve TİP Parti Meclisi üyesi İrfan Değirmenci'nin de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alınan 42 kişi adliyeye sevk edildi.

SERBET BIRAKILDILAR

TİP'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada Değirmenci ile beraberindekilerin serbest bırakıldığı aktarıldı Açıklamada, "Dün İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınan Parti Meclisi üyelerimiz İrfan Değirmenci, Ilgaz Özer ve beraberindeki yoldaşlarımız serbest bırakıldı. Dayanışmasını esirgemeyen, haksızlığa ses çıkaran tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Eşit ve özgür bir yaşam için mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verildi.