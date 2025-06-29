Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
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Kadıköy'de dün "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alınan gazeteci ve TİP Parti Meclis üyesi İrfan Değirmenci'nin de aralarında bulunduğu 42 kişi serbest bırakıldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen "Eşit Yaşam ve Özgür Varoluş" etkinliğinde, gazeteci ve TİP Parti Meclisi üyesi İrfan Değirmenci'nin de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alınan 42 kişi adliyeye sevk edildi.

SERBET BIRAKILDILAR

TİP'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada Değirmenci ile beraberindekilerin serbest bırakıldığı aktarıldı Açıklamada, "Dün İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınan Parti Meclisi üyelerimiz İrfan Değirmenci, Ilgaz Özer ve beraberindeki yoldaşlarımız serbest bırakıldı. Dayanışmasını esirgemeyen, haksızlığa ses çıkaran tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Eşit ve özgür bir yaşam için mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Aaa niye ? İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak yasayla yasaklanmış bir fiil değil miymiş ? Nassı olur da salarlar, şimdi bu cezasızlığı örnek alan herkes gece gündüz sokaklara çıkarak ilahî adaleti; ve hakkaniyetli yargılanmayı ve diğer tüm olumsuzlukları protesto ederek devam edecekler; bu salıverme hiç de doğru bir örnek oluşturmuyor hükümetimizin menfaatine değil yani; ya maaşların hak edilmediğine inananlar da yürüyüş yaparlarsa; düşünebiliyor musunuz kaosu ? Tedirkin edici.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

amaç nedir yani ? suçsuzsa neden aldın?

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Yahu arkadaş sapkın kesim bile hakkı olmadığı halde hak iddia edip orada burada gösteri yapar, her yeri bataklık algın, uyuşturucu, canilik, ahlaksızlık, doğaya kastetme, imansızlık hat safhada ama bizim... Neyse yazmayacağım. Bunlar başımıza neden geliyor diyen sessiz zalimler ağlamasın.

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