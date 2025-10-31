Haberler

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı serbest bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, gözaltına alınmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıkta ve Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki ve Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemleri sona eren Özkan için karar çıktı. Özkan'ın, serbest bırakılmasına karar verildi.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin 31 Mart'ta yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararını eleştirmiş ve İstanbul seçimlerinde CHP ile işbirliği yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiği görüşünü savunmuştu. Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi, geçen yılın sonunda İYİ Parti'den istifa etmişlerdi. Özkan, Kasım 2024'te İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olarak atanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
