Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özgür Özel, bakın nasıl ikna edilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren görüşme siyaset gündemine damgasını vurdu. Sıcak bir ortamda geçtiği öğrenilen görüşmeden yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özgür Özel'in oturma düzenine itiraz etmesi üzerine MHP Lideri Bahçeli ile görüşmede de aynı düzenin uygulandığının anlatıldığı ifade edildi.