Randevu polemiği büyüyor! HDP'nin görüşme talebini reddetmesine AK Parti'den sert tepki

AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi konusunda talep ettiği randevuya HDP olumsuz yanıt verdi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Hukukun askıya alındığı bir süreçte anayasa değişikliğini görüşmeyi samimi ve inandırıcı, güven verici bulmuyoruz." derken AK Parti'den bu açıklamaya yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu konuyu müzakere etmeyi anlamlı buluyorum. Onlar bunu bir tür siyasi malzemeye dönüştürmeyi tercih ettiler." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ak Parti'nin başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi konusunda talep ettiği randevuya olumsuz yanıt verdiklerini belirtti. Oluç, Cumhur İttifakı'nın başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifine yönelik tutumlarını daha önce açıkladıklarını; ayrımcılık yapmadan, hak ve özgürlüklere bir bütün olarak yaklaşılmasını istediklerini söyledi.

"SİYASİ MALZEMEYE DÖNÜŞTÜRMEYİ TERCİH ETTİLER"

HDP'nin randevu talebine olumsuz yanıt vermesine AK Parti kanadından ilk yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. T24'e konuşan Zengin, bu görüşmelerin Türkiye için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Başörtüsü Türkiye'de siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün kadınların bir meselesidir. Hatta erkeklerin de bir meselesidir. Bu konuyu müzakere etmeyi anlamlı buluyorum. Ve onlar bunu bence bir tür siyasi malzemeye dönüştürmeyi tercih ettiler. Onların kararı böyle oldu" ifadelerini kullandı.

HDP, GÖRÜŞMEMELERİNİ 2 SEBEPLE AÇIKLADI

HDP adına açıklama yapan Oluç, "Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimi, bugün Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere, çarşamba günü için bizden randevu talebinde bulundu. Biz de bu talebi hem grup yönetimimizde hem de parti yönetimimizde tartıştık. Yetkili kurullarda, eş genel başkanlarımızla birlikte değerlendirdik. Tutumumuz şudur; HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının bütün hızıyla devam ettirilmesi, en son partimizin anayasal hakkı olan Hazine yardımının iktidar blokunun siyasi baskısı sonucu bir hak gaspı olarak Anayasa Mahkemesi tarafından ve Anayasa'ya aykırı şekilde bloke edilmesi ve özellikle bunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin ağır baskısının Anayasa Mahkemesi üzerinde yaşanması nedenleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimiyle Anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. Randevu taleplerine olumlu cevap vermedik bu nedenle.

Elbette Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis grup yönetiminin diyalog çabalarını önemsiz görmüyoruz. Ancak iktidarın bizlere yönelik politikaları nedeniyle böyle bir görüşme zemininin ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz. Mevcut Anayasa'nın dahi her gün çiğnendiği, hukukun askıya alındığı bir süreçte anayasa değişikliğini görüşmeyi samimi ve inandırıcı, güven verici bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.