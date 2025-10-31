Haberler

Görme Engelli İkizler TEKNOFEST'te Birinci Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TEKNOFEST 2025 Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nın Astronomi ve Uzay kategorisinde birinci olan görme engelli ikiz kardeşleri tebrik etti. Bakan, gelecekte uluslararası yarışmalarda daha fazla başarı hedeflemeleri gerektiğini belirtti.

Bursa Valiliğini ziyaret eden Göktaş, burada 4. sınıfta öğrenim gören, takım arkadaşlarıyla "Dijital ve dokunsal gökyüzü haritaları ile kapsayıcı astronomi eğitimi" adlı projeyi hazırlayan görme engelli Ömer Koç (10) ve Emel Erva Koç (10) kardeşlerle görüştü.

Bakan Göktaş, görme engellilerin veya farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip öğrencilerin uzay bilimlerini herkesle eşit şartlarda öğrenebilmesini sağlamayı amaçlayan, takım yıldızları, gezegenler ve ayın evrelerini dokunsal, işitsel, dijital formda sunan projeyle TEKNOFEST 2025 Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nın Astronomi ve Uzay kategorisinde birinci olan ikiz kardeşlere, hediye verdi.

Kardeşler de Bakan Göktaş'a parşömen üzerine çizdikleri uzay temalı bir resim ve daha önce Göktaş ile çektirdikleri bir fotoğrafı hediye etti.

"Her girdiğiniz işte başarılısınız. Bizleri gururlandırıyorsunuz." diyen Göktaş, kardeşlere TEKNOFEST'te tekrar kazanmanın, sonra da uluslararası yarışmalarda başarılar elde etmenin hedefleri olması gerektiğini söyledi.

Bakan Göktaş, "Haberinizi gördüm. Gerçekten çok mutlu oldum. Her zaman yanınızdayız. Her zaman kalbimdesiniz. Her zaman sizi takip edeceğim. Başarılar diliyorum. Bizleri gururlandırmaya devam edin." ifadesini kullandı.

Emel Erva Koç'un Bakan Göktaş'a piyano çalmak istediğini söylemesi üzerine Göktaş, "Çok mutlu olurum, memnuniyetle." diye karşılık verdi.

Ömer Koç da Bakan Göktaş ile bir araya geldiği için heyecanlandığını belirterek, "Sizi çok seviyorum. Bizi unutmayın. Biz sizi unutmayacağız." diye konuştu.

İkizlerin annesi Mukaddes Koç da "Çok mutlu olduk. Bizleri onurlandırdınız. Dünden beri çok heyecanlıydık." dedi.

Çocukların babası Hasan Koç'un da hazır bulunduğu görüşmede Koç ailesi, Bakan Göktaş ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika
