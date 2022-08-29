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Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret

Politika Haberleri

Göreve yeni başlayan kaymakamlardan Vali Karadeniz'e ziyaret

Alaşehir, Köprübaşı ve Selendi ilçelerinde göreve başlayan kaymakamlar Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Alaşehir, Köprübaşı ve Selendi ilçelerinde göreve başlayan kaymakamlar Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Vali Karadeniz yeni kaymakamlara görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2022/392 kararı ile Manisa'nın Alaşehir ilçesine atanan Kaymakam Alper Faruk Güngör, Köprübaşı ilçesine atanan Kaymakam Görkem Nalçıcı ve Selendi ilçesine atanan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Karadeniz, hayırlı olmasını temenni ederek kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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