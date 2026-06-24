Gördes'te 75. Yıl İlkokulu binası yenilenecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gördes ilçesine bağlı Çiğiller Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlkokulu binasının yerine modern ve donanımlı yeni okul binası yapılacağını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında kent genelinde eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.

Çiğiller 75. Yıl İlkokulu'nun yerine yeni okul binası inşa edileceğini aktaran Yenişehirlioğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ihale izinlerinin verildiğini kaydetti.

Yenişehirlioğlu, yapım ihalesinin Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 27 Temmuz'da gerçekleştirileceğini ifade ederek, yeni okulun yalnızca dersliklerden oluşmayacağını, eğitim kalitesini artıracak sosyal ve akademik alanların da yer alacağını belirtti.

Eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım anlamına geldiğini kaydeden Yenişehirlioğlu, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.