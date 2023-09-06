Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Gönen Kaymakamlığına vekalet eden Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve diğer katılımcılar törende yer aldı. Belediye Başkanı Palaz, konuşmasında barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Gönen Kaymakamlığına vekalet eden Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığından Hava Ulaştırma Albay Alihaddin Özdemir, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, resmi kurum amirleri, Türkiye Muharip Gazileri Gönen Şubesi yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz, çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, bütün dünyaya mesajlarının barış ve kardeşlik olduğunu söyledi.

Palaz, "Milli irademizi ve bütünleşmeyi en güzel şekilde ortaya koyduğumuz, tek hedefte birleşerek ulusal onurumuzu koruma sevincini yaşadığımız 6 Eylül Gönen'in düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum." dedi.

Tören araç kortejinin protokolü selamlamasının ardından son buldu.???????