Gölbaşı'nın sevilen siması Dr. Cevdet Kara vefat etti
1999-2004 yılları arasında Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürüten 79 yaşındaki Dr. Cevdet Kara hayatını kaybetti. Gölbaşılılar büyük üzüntü yaşarken, cenaze töreni ve defnedilme detayları açıklandı.
1999-2004 yılları arasında Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gölbaşı'nın sevilen simalarından 79 yaşındaki Dr. Cevdet Kara vefat etti.
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Kara hayatını kaybetti. Dr. Cevdet Kara'nın vefat haberi Gölbaşılıları yasa boğdu. Merhum Cevdet Kara'nın cenazesi 18 Aralık Pazartesi günü Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Gölbaşı mezarlığına defnedilecek.
Öte yandan, 18 Aralık günü hayatını kaybeden eski başkan Cevdet Kara için Gölbaşı Belediyesi bahçesinde de tören düzenlenecek. - ANKARA