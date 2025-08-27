Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Toplantısına Katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımızın Mütevelli Heyeti Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Şehit ailelerimiz ve gazilerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. 'Terörsüz Türkiye', aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle, vatan sevgisi, kararlılık ve kardeşlik ruhuyla gerçeğe dönüşecek" ifadelerini kullandı.