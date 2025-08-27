Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Toplantısına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Toplantısına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımızın Mütevelli Heyeti Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Şehit ailelerimiz ve gazilerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. 'Terörsüz Türkiye', aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle, vatan sevgisi, kararlılık ve kardeşlik ruhuyla gerçeğe dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun katili yakalandı! 'Neden öldürdün' sorusuna pişkin savunma

Baba-oğlun katilinden "Neden öldürdün" sorusuna pişkin yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.