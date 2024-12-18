Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en yüksek borcu olan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatılması siyaset gündemine oturmuştu. Hesaplarına bloke koyulan belediyelerde başı 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) çekmişti.

Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş, SGK borçlarının büyük bir kısmının Melih Gökçek döneminden kaldığını iddia etmesine, eski başkan Melih Gökçek'ten yanıt geldi. Yavaş'ın iddialarının ardından Gökçek de kendisinden sonra 2 yıl boyunca ABB başkanlığı görevini yapan AK Partili Mustafa Tuna'yı hedef aldı.

"MUSTAFA TUNA SAHTEKARCA İŞ YAPIYOR"

"Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor. Sahtekarca iş yapıyor." diyen Gökçek, kendisinin belediyeyi teslim ettiğinde tek kuruş vergi ve sigorta borcu olmadığını savundu. Şirketlerin ise sadece bir tanesinin 195 bin TL borcu olduğunu ifade eden Gökçek, "Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş'a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır" dedi.

"AK PARTİLİLİĞİNE HAYRET EDİYORUM"

"Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Saçmalamış, resmen saçmalamış" diyen Gökçek, "Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş'tan farkı yoktur. Ankapark'ı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna'nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum" diye konuştu.