Haberler

Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haber Videosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde bir mankene gong çalması için 41 milyon lira ödendiğini açıkladı. Yavaş'ın bahsettiği mankenin Hollandalı top model Doutzen Kroes olduğu ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik konser soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

YAVAŞ'TAN OLAY GÖKÇEK İDDİASI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için "O ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden ve yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez" diyen Yavaş bomba bir iddiada bulundu.

Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

"MANKENE 41 MİLYON VERDİLER"

Yavaş, "'Bir konsere 40 milyon lira verilir mi' deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa'dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün" dedi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gökçek'in Avrupa'dan getirdiği mankenin kim olduğu da kısa sürede ortaya çıktı. Hollandalı top model Doutzen Kroes'in 2012 yılında Ankara Alışveriş Festivali kapsamında Ankara'ya geldiği ve festivalin açılışını gong vuruşuyla başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan şahıs tutuklandı

Görüntülerdeki kadın sığınma evinde, eşi ise cezaevine gönderildi
4 aylık köpeği sopayla öldüresiye dövdü! Valilik görüntüler sonrası harekete geçti

Görüntü infial yarattı, valilik tepkiler sonrası harekete geçti
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıLutfi turan:

nerdesiniz Akkoyunlar

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Ak Kırk haramiler

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Senin farkın yok onlardan ,seninkiler de çatır catır soymua belediyeleri.

yanıt8
yanıt21
Haber YorumlarıAlp AY:

kendini böyle mi savunacan yoksa sanatcılara verdiğin 100 otobüs parasını devletin kurumları yokmu 13 yıl olmuş şimdimi söylüyorsun yada öyle bir şey yokmu

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Aha sana aktroll

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Eee gökçek zamanında yediğin hurmalar,gün gelir dırmalar.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami İşgören:

ak parti hükümetin başında olduğu müddetçe birşey olmaz mustafa.adam utanmadan hala bişkin bikin çıkıp sağda solda konuşuyor

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıİbadullah:

Akkoyunlar meler gelir Talimat alınca koşar gelir. Ahlak yoksunu olanlar. Ağzını bozar gelir.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu gittiği yerde kral oldu
'Sahtekar' dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti: Tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldik

"Sahtekar" dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.