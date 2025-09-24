Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik konser soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

YAVAŞ'TAN OLAY GÖKÇEK İDDİASI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için "O ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden ve yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez" diyen Yavaş bomba bir iddiada bulundu.

"MANKENE 41 MİLYON VERDİLER"

Yavaş, "'Bir konsere 40 milyon lira verilir mi' deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa'dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün" dedi.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gökçek'in Avrupa'dan getirdiği mankenin kim olduğu da kısa sürede ortaya çıktı. Hollandalı top model Doutzen Kroes'in 2012 yılında Ankara Alışveriş Festivali kapsamında Ankara'ya geldiği ve festivalin açılışını gong vuruşuyla başlattığı öğrenildi.