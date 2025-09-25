Haberler

Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Haber Videosu

ABB'de konser harcamaları soruşturması kapsamında 13 personel gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası Başkan Mansur Yavaş, Melih Gökçek'i sert sözlerle eleştirerek "Gökçek ve ailesi yargılanmadan adalet olmaz" dedi. Gökçek ise Ankapark görüntülerini paylaşarak, "Bu hale siz getirdiniz, hesap vereceksiniz" sözleriyle Yavaş'a meydan okudu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamaları gerekçe gösterilerek bir operasyon düzenlendi ve 13 belediye personeli gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası bir basın açıklaması düzenleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'e yönelik sert eleştiriler yöneltti.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

Yavaş, "Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez" derken Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Ankapark'ın 2022 yılında çekilen içler acısı görüntülerini paylaşan Gökçek, "Hem Ankapark'ı bu hale getirdiniz, hem de tahribatınızdan, hırsızlığınızdan beni sorumlu tutuyorsunuz… Hesap vereceksiniz" diyerek Yavaş'a meydan okudu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç

Galatasaray'ın eski yıldızı iki kaleye de attı! 10 gollü inanılmaz maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.