Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
ABB'de konser harcamaları soruşturması kapsamında 13 personel gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası Başkan Mansur Yavaş, Melih Gökçek'i sert sözlerle eleştirerek "Gökçek ve ailesi yargılanmadan adalet olmaz" dedi. Gökçek ise Ankapark görüntülerini paylaşarak, "Bu hale siz getirdiniz, hesap vereceksiniz" sözleriyle Yavaş'a meydan okudu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamaları gerekçe gösterilerek bir operasyon düzenlendi ve 13 belediye personeli gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası bir basın açıklaması düzenleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'e yönelik sert eleştiriler yöneltti.
"HESAP VERECEKSİNİZ"
Yavaş, "Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez" derken Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Ankapark'ın 2022 yılında çekilen içler acısı görüntülerini paylaşan Gökçek, "Hem Ankapark'ı bu hale getirdiniz, hem de tahribatınızdan, hırsızlığınızdan beni sorumlu tutuyorsunuz… Hesap vereceksiniz" diyerek Yavaş'a meydan okudu.