Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik, 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamaları gerekçe gösterilerek bir operasyon düzenlendi ve 13 belediye personeli gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası bir basın açıklaması düzenleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'e yönelik sert eleştiriler yöneltti.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

Yavaş, "Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez" derken Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Ankapark'ın 2022 yılında çekilen içler acısı görüntülerini paylaşan Gökçek, "Hem Ankapark'ı bu hale getirdiniz, hem de tahribatınızdan, hırsızlığınızdan beni sorumlu tutuyorsunuz… Hesap vereceksiniz" diyerek Yavaş'a meydan okudu.