Göçmenler kamyon kasasında yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda kamyon kasası içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör ise tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Didim Akyeniköy Mahallesi'nde 2 araç içerisinde kamyon kasalarına saklanmış 35 düzensiz göçmen ve T.İ, A.E.H, Ö.T. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 3 organizatör adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araçlara şerh konularak yedi emine teslim edilirken, Trafik Jandarması tarafından 2 araca toplam 32 bin TL para cezası uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.