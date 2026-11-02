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GKRY lideri Hristodulidis, AKEL ve DİSİ'nin seçim propagandası eleştirisini reddetti

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GKRY lideri Nikos Hristodulidis, AKEL ve DİSİ'nin hükümetin ekonomik vaatleri ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik seçim propagandası eleştirilerini reddetti. Hristodulidis, seçim kampanyasını başkalarının başlattığını ve hükümetin buna kapılmayacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, muhalefet partileri AKEL ve DİSİ'nin hükümetin ekonomik vaatlerini ve sosyal medya paylaşımlarını seçim propagandası olarak nitelendirmesine cevap vererek, "Seçim kampanyasını başkaları başlattı, biz buna kapılmayacağız" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Hristodulidis, Büyük Yatırımlar Birliği'nin yıllık genel kuruluna katılmadan önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, hükümetin açıkladığı ekonomik destek önlemlerinin seçim yatırımı olduğu ve dün yayımladığı videolarla seçim propagandası yaptığı yönündeki eleştirileri reddetti. Rum siyasi partileri AKEL ve DİSİ'den gelen eleştirilere cevap veren Hristodulidis, Mart 2023'te göreve başladığı ilk günden bu yana benzer suçlamalarla karşılaştığını belirtti. Hükümetin herhangi bir seçim kampanyasına katılmadığını savunan Nikos Hristodulidis, "Seçim kampanyasını başkaları başlattı, biz buna kapılmayacağız" ifadelerini kullandı. Siyasi partilerin kendisini eleştirme hakkına saygı duyduğunu belirten Hristodulidis, hükümetin seçim tartışmalarına dahil olmayacağını söyledi.

"Önlem alsak da almasak da eleştiriliyoruz"

Hükümetin ekonomik politikalarına yönelik eleştirilere de değinen Rum lider, yeni destek önlemleri açıklandığında seçim yatırımı yapmakla suçlandıklarını, yeni önlemler açıklanmadığında ise hareketsiz kalmakla eleştirildiklerini ifade etti. Hristodulidis, hükümetin gündeminde Kıbrıs meselesi, iç yönetim sorunları ve emeklilik reformu başta olmak üzere önemli konular bulunduğunu belirterek, seçim kampanyasına dahil olmayacaklarını yineledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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