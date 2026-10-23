GKRY, Katar ile deniz gözetimi ve personel eğitimi konularında iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de deniz sınırlarının izlenmesi, güvenlik birimlerinin koordinasyonu ve personel eğitimi konularında Katar'dan teknik destek almak üzere temasta bulunurken Katar yönetimi, Güney Kıbrıs'ta kurulması planlanan yeni komuta merkezinde görev yapacak Rum personele eğitim vermeyi teklif etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de deniz gözetimi ve güvenlik faaliyetlerine yönelik girişimlerini sürdürürken, bu kez Katar ile iş birliğine yöneldi. Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kostas Fitiris, Katar'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında güvenlik ve sınır gözetimi alanlarında temaslarda bulundu. Fitiris, Katar Ulusal Komuta Merkezi ile Sahil ve Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Rum personele Katar'da eğitim verilecek

Görüşmelerde Katar'ın güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon, deniz sınırlarının gözetimi ve acil durumlara müdahale konularındaki uygulamaları ele alındı. Katar yönetimi, Rum tarafında kurulması planlanan Komuta, Kontrol ve Haberleşme Merkezi'nde (C3) görev yapacak personeli Katar'da eğitmeye hazır olduğunu bildirdi. Söz konusu merkezin Rum polis teşkilatı ile diğer güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmasının planlandığı belirtildi.

Deniz gözetimi için teknik destek arayışı

Rum Bakan Fitiris'in Katar Sahil ve Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü'ndeki temaslarında deniz alanlarının izlenmesi, sınır gözetimi, teknolojik donanım ve personel eğitimi konuları görüşüldü. Katar makamları, deniz sınırlarının gözetiminde kullanılan sistemler ve sahil güvenlik birimlerinin çalışma yöntemleri hakkında Rum heyetine bilgi verdi. Görüşmeler sonucunda iki taraf arasında teknik bilgi paylaşımı ve personel eğitimi konularında iş birliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Rum yönetiminden Katar ile ortak komite kararı

Rum Bakan Fitiris, Doha'daki temasları kapsamında Katar İçişleri Bakanı Şeyh Halife bin Hamad bin Halife Al Thani ve Adalet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile de ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde polis teşkilatları arasında iş birliği, organize suçlarla mücadele, sahil güvenlik faaliyetleri, kritik altyapının korunması ve kriz yönetimi başlıkları ele alındı.

Rum yönetimi ile Katar arasında güvenlik ve adalet alanlarındaki iş birliğini koordine etmek amacıyla ortak bakanlıklar arası komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. İki tarafın ayrıca 2014 yılında imzalanan adli iş birliği anlaşmasının uygulanması ve mali suçlarla mücadelede bilgi paylaşımının artırılması konularını değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı