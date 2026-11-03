Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GKRY, ilticası reddedilen Suriyelileri zorunlu geri göndermeye başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GKRY, iltica başvuruları kesin reddedilen ve yasal ikameti olmayan Suriyelileri zorunlu olarak ülkelerine göndermeye başladı. GKRY Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, Aralık 2024'ten bu yana 5 binden fazla Suriyelinin başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), iltica başvuruları reddedilen ve yasal ikamet hakkı bulunmayan Suriyeli sığınmacıların zorunlu olarak ülkelerine gönderilmesi uygulamasını başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Suriyeli sığınmacıları zorla sınır dışı etmeye başladı. GKRY Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica başvuruları Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilen Suriyelilerin sınır dışı edilmeye başlandığını duyurdu. Yoannidis, uygulamanın Rum polisi ve ilgili devlet kurumlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedildi

Aralık 2024'ten bu yana 5 binden fazla Suriyelinin iltica başvurusu reddedildi. Yaklaşık 6 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine dönerken, 6 binden fazla kişinin de geri dönme niyetini bildirdiği aktarıldı. Yoannidis, dayanaksız iltica başvurularının reddedilmeye devam edildiğini, uluslararası koruma şartlarını artık karşılamayan kişilerin ikincil koruma statülerinin de kaldırıldığını kaydetti.

Yoannidis, yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işverenler ile bu kişilere konut sağlayanların yetkililerle iş birliği yapmasının önem taşıdığını belirterek, ilgili mevzuatın uygulanmasında taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Rum yönetiminin başlattığı zorunlu geri gönderme uygulamasının, daha önce yürütülen mali destekli gönüllü geri dönüş programlarının ardından hayata geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı

Futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Son anda böyle yakalandı
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Mehmet Ali Aydınlar için harekete geçtiler
İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı

İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt

İşsizlik Sigortası ile ilgili iddiaya yanıtı net: 1 kuruşumuz dahi yok
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru

Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplarda 6 milyar 180 milyon liralık trafik, 40 gözaltı

Hesaplardan 6 milyar lira geçmiş! 17 ilde 40 kişi gözaltında
Bakan Murat Kurum COP31 zirvesine 5 gün kala özel video yayınladı

Dünya Antalya'ya kilitlendi! Bakan Murat Kurum'dan dikkat çeken video