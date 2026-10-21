GKRY'de CYCLOPS merkezinde 8 Mısırlı sınır muhafızı ve 8 Rum liman polisi eğitildi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ABD finansmanıyla kurulan güvenlik merkezinde Mısır askeri personeliyle ortak eğitim gerçekleştirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de yabancı ülkelerle yürüttüğü askeri ve güvenlik faaliyetlerine devam ediyor. GKRY ve Mısır askeri personeli, ABD finansmanıyla Larnaka'da kurulan CYCLOPS Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Eğitim Merkezi'nde ortak eğitim gerçekleştirdi. Eğitimlere Mısır Deniz Kuvvetleri ve Sınır Muhafız Kuvvetleri personeli ile Rum deniz kuvvetleri ve liman polisi mensupları katıldı. Programlarda deniz araçlarına müdahale, güvenlik kontrolleri ve ortak operasyon yöntemleri ele alındı.

ABD destekli merkezde gemilere müdahale eğitimi

Eğitimlerde askeri terminolojide VBSS olarak bilinen gemiye çıkma, arama, kontrol ve el koyma operasyonları üzerinde duruldu. Personel ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı müdahale yöntemleri konusunda eğitildi. Rum makamlarının açıklamasına göre, programlardan birine 8 Mısırlı sınır muhafızı ile 8 Rum liman polisi katıldı.

Merkez Nisan 2022'de faaliyete geçmişti

Eğitimlerin gerçekleştirildiği CYCLOPS merkezinin GKRY ile ABD arasında 2020 yılında imzalanan anlaşma kapsamında kurulduğu, inşası ve teknik donanımının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiği belirtildi. Nisan 2022'de faaliyete geçen merkezin işletmesi GKRY Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

GKRY ile Mısır arasında askeri iş birliği anlaşmaları

GKRY ile Mısır'ın 24 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı stratejik ortaklık bildirisinde, iki tarafın silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayii alanında iş birliği yapılması ve ortak askeri komite kurulması kararlaştırılmıştı. Bildiride ayrıca kara, hava ve deniz sahalarında ortak askeri tatbikatların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı kaydedilmişti.

Rum yönetiminden stratejik ortaklık açıklaması

Eğitimlerin kapanış törenine GKRY Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Costas Fytiris, Mısır Sınır Muhafız Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Usame Davud ve Mısırlı diplomatik yetkililer katıldı. Fytiris, törende yaptığı açıklamada GKRY'nin Mısır ile özellikle deniz güvenliği alanındaki stratejik iş birliğini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı