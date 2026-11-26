Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1974 yılı öncesinde Rumlara ait olan taşınmaz mülklere ilişkin tutuklama ve kovuşturma politikasını yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, KKTC'de 1974 yılı öncesinde Rumlara ait olan taşınmaz mülklere ilişkin Rum kesiminde yürütülen kovuşturmalara yönelik açıklama yaptı. Rum basınına yansıyan ifadelerinde Kombos, söz konusu kovuşturmaların arkasındaki siyasi gücün azalmadığını, aksine güçlendiğini savundu. Kombos, geçmişte de aynı yasal düzenlemelerin yürürlükte olduğunu ancak mevcut Rum yönetimi döneminde bunların daha yoğun şekilde uygulandığını ifade etti. Rum bakan, ilerleyen süreçte kovuşturmaların yoğunlaştırılacağını açıkladı.

"(İsrailli iş adamı Aykut) Hapis cezasının kesinlikle çok daha uzun olması gerekirdi"

Kanser tedavisi gören 75 yaşındaki İsrailli iş insanı Simon Aykut'un nakledildiği İsrail'de serbest bırakılmasına ilişkin de konuşan Kombos, Aykut'a verilen 5 yıllık hapis cezasını yetersiz bulduğunu belirterek, "Kişisel fikrimi soracak olursanız, hapis cezasının kesinlikle çok daha uzun olması gerekirdi" dedi.

Kombos, Aykut'un tahliye edilmesinin ardından İsrail makamlarından resmi bilgi aldıklarını ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'e de yazılı bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

KKTC'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren AFİK Group'un kurucusu Aykut, Haziran 2024'te GKRY'de tutuklanmış, 24 Ekim 2025'te 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının kalan bölümünü çekmek üzere 17 Nisan 2026'da İsrail'e nakledilen Aykut'un sağlık gerekçesiyle serbest bırakıldığı 21 Kasım'da ailesi tarafından duyurulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı