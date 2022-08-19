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Giresun haberi | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Giresun haberi | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

Giresun bölgesinden gelen habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Partililer tarafından Piraziz ilçesinde karşılanan Özdağ, daha sonra Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Milli mücadele kahramanlarından Milis Yarbay Topal Osman Ağa'nın Giresun Kalesi'ndeki mezarını da ziyaret eden Özdağ, burada dua okudu.

Özdağ, Gazi ve Cemal Gürsel Caddesi'nde esnafla görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

Partisinin Giresun İl Başkanlığının açılışını da yapan Özdağ, gençlerin taleplerini dinledi.

Özdağ, şehir merkezindeki bir restoranda partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Piraziz Giresun Politika Haberler

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