DEM Parti'li Gergerlioğlu, "insan hakları" kavramının yüceltilmesi gerektiğini söyledi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "insan hakları" kavramının devletler tarafından bazen istismar edilebildiğini belirterek, bu değerli kavramın yüceltilmesi gerektiğini vurguladı.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsattı.

İnsan hakları ihlallerinde artış olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, "2025'te bana gelen 2 bin 500'ün üzerindeki başvuru arasından sıralama yaptım. Hangi şikayetler yoğun şekilde geliyor, bunu sıraladım. Bu sene, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlali geçen yıl olduğu gibi yine birinci sırada, 676 başvuru. 2'nci sırada yaşam koşulları, ekonomik zorluklar, gelir yetersizliği, 276 başvuru yapılmış. 3'üncü sırada sağlık hakkı ihlalleri, 229 başvuru. 4'üncü sırada eğitim hakkı ihlalleri, 213 başvuru. 5'inci sırada ayrımcılık yasağı, 205 başvuru." diye konuştu.

Kendisine insan hakları ihlallerine ilişkin çok sayıda başvuru geldiğini anlatan Gergerlioğlu, bu başvuruları hiçbir ayrım yapmadan ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

İş kazalarına ilişkin verileri de paylaşan Gergerlioğlu, "İdarecilerin zalimliğine, umursamazlığına ve vicdansızlığına karşı insan hakları anlayışını yüceltmemiz lazım. 'İnsan hakları' gibi değerli bir kavram çiğnenilmiş olsa da biz insan hakları kavramına sahip çıktık, çıkacağız. İnsan hakları kavramı devletler tarafından bazen istismar da edilebilir ama bu değerli kavram yükseltilmelidir. İstismar eden utanmalıdır." ifadelerini kullandı.