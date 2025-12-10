Haberler

DEM Parti'li Gergerlioğlu, "insan hakları" kavramının yüceltilmesi gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan haklarının devletler tarafından istismar edilebileceğini vurguladı ve bu kavramın yüceltilmesi gerektiğini belirtti. Gergerlioğlu, 2025'teki başvuru verileri ile insan hakları ihlallerinde artış yaşandığını ifade etti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "insan hakları" kavramının devletler tarafından bazen istismar edilebildiğini belirterek, bu değerli kavramın yüceltilmesi gerektiğini vurguladı.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu anımsattı.

İnsan hakları ihlallerinde artış olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, "2025'te bana gelen 2 bin 500'ün üzerindeki başvuru arasından sıralama yaptım. Hangi şikayetler yoğun şekilde geliyor, bunu sıraladım. Bu sene, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlali geçen yıl olduğu gibi yine birinci sırada, 676 başvuru. 2'nci sırada yaşam koşulları, ekonomik zorluklar, gelir yetersizliği, 276 başvuru yapılmış. 3'üncü sırada sağlık hakkı ihlalleri, 229 başvuru. 4'üncü sırada eğitim hakkı ihlalleri, 213 başvuru. 5'inci sırada ayrımcılık yasağı, 205 başvuru." diye konuştu.

Kendisine insan hakları ihlallerine ilişkin çok sayıda başvuru geldiğini anlatan Gergerlioğlu, bu başvuruları hiçbir ayrım yapmadan ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

İş kazalarına ilişkin verileri de paylaşan Gergerlioğlu, "İdarecilerin zalimliğine, umursamazlığına ve vicdansızlığına karşı insan hakları anlayışını yüceltmemiz lazım. 'İnsan hakları' gibi değerli bir kavram çiğnenilmiş olsa da biz insan hakları kavramına sahip çıktık, çıkacağız. İnsan hakları kavramı devletler tarafından bazen istismar da edilebilir ama bu değerli kavram yükseltilmelidir. İstismar eden utanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
title