Genelkurmay Başkanları Kuzey Makedonya'da Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanları Kuzey Makedonya'da Bir Araya Geldi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchıskı ile resmi bir törenle bir araya geldi. Törende milli marşlar okundu ve iki lider basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchıskı ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchıskı'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Tören alanında, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasının ardından Orgeneral Lafchıskı, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından, Orgeneral Metin Gürak ve Tümgeneral Sashko Lafchıskı ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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