Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev ile Ankara'da görüştü. Görüşme, askeri törenle başladı ve ardından Genelkurmay Karargahı'nda devam etti.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev ile Ankara'da görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme yaptı.