Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kazakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Tören alanında, İstiklal Marşı ve Kazakistan milli marşının okunmasının ardından Tümgeneral Sultan Kamaletdinov, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Kamaletdinov ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA,