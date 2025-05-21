Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kazakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kazakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov ile resmi bir törenle bir araya geldi. Törende milli marşlar okundu ve ardından basına kapalı bir görüşme yapıldı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Tören alanında, İstiklal Marşı ve Kazakistan milli marşının okunmasının ardından Tümgeneral Sultan Kamaletdinov, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Kamaletdinov ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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