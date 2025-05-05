Genelkurmay Başkanı Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı'nı resmi törenle karşıladı ve görüşme gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Abdullah Alraısı ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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