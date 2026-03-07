Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya iştirak etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya iştirak etti
Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının video konferansla katıldığı toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konularını değerlendirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve NATO üye ülkeleri Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Video telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü. - ANKARA

