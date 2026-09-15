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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile görüşme gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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